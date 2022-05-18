فيكتوريه يسجل هدف تقدم الطلائع على الزمالك فى الدقيقة 70.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:32 مساءً - سجل فيكتوريه مهاجم طلائع الجيش هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 70 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

دخل الزمالك بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي، في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو، في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.

فيما يخوض الطلائع المباراة بتشكيل مكون من.. فى حراسة المرمى محمد بسام، فى الدفاع.. على الفيل - محمد ناصف - مصطفى عوض - رجب شعبان، فى الوسط.. عمرو السيسيى - مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن - محمد جابر - أحمد سمير، فى الهجوم.. فيكتوريه.