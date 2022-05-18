21 لاعبا فى قائمة الأهلى استعدادا للبنك.. غياب ديانج وحمدى والسولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:32 مساءً - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق.

واختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة البنك الأهلي من خلال المران الختامي الذي بدأ بمحاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها الجهاز الفني في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة البنك الأهلي.

وعقب انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف مخطط الأحمال قبل تنفيذ الجوانب الفنية في تدريبات الكرة.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم في أحد الفنادق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي.