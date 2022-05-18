أبوجبل وبن شرقي على الدكة.. «عواد» يحرس عرين الزمالك أمام الطلائع والسعيد في الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:32 مساءً - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة طلائع الجيش في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.



ويضم التشكيل كلا من:



محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.