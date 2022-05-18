عبد المنصف ينجح في معادلة رقم الحضرى بالمشاركة فى 451 مباراة بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:32 مساءً - استطاع محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندرى معادلة رقم عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى بالمشاركة في 451 مباراة في 26 موسم متتالى بتاريخ مسابقة الدورى العام.

ويحرس عبد المنصف عرين الاتحاد السكندرى في المباراة المقامة حاليا أمام فيوتشر على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام في لقاء يبحث فيه زعيم الثغر عن مصالح جماهيره بالفوز من أجل تحسين النتائج.

ويحتل الاتحاد السكندرى بعدما وصل رصيده للنقطة 19 المركز المركز الثالث عشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.

يدخل الاتحاد المباراة بعد هزيمة موجعة أمام سموحة في ديربي الإسكندرية بخماسية مقابل هدفين، خاصة أن الفريق في آخر 10 مباريات بمسابقة الدوري لم يحقق سوى انتصار وحيد على غزل المحلة مقابل 4 تعادلات و5 هزائم وهو ما يثير غضب جماهير زعيم الثغر بعد الانتقالات الكبيرة التي أبرمها النادي مطلع هذا الموسم.