السيسي يتابع سير العمل بمبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات والوقاية من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل بكلٍ من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد، وكذا جهود الوقاية من شلل الأطفال، موجهًا بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حديثي الولادة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا".