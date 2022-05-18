المتحدث العسكرى : رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد إجراءات تفتيش الحرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام .

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها .

كما ألقى اللواء أ ح / أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة كلمة أكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى تنفذها قوات الصاعقة ، مؤكداً أن رجال قوات الصاعقة دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للتضحية بالغالى والنفيس لحماية الوطن وصون مقدساته .

أعقبها تنفيذ عدد من البيانات العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع إحترافى خلال تنفيذ المهام ، كما شاهد الفريق / أسامة عسكر معرضاً للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة .

أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للإطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات ، مشيداً بما لمسه من إستعداد قتالى عالى وروح معنوية مرتفعة للقوات ، كما طالبهم باليقظة والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى والإهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصاعقة .

حضر تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة .