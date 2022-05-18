الصحة تحتفل باليوم العالمى لطب الأسرة غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - تحتفل وزارة الصحة والسكان، غدا الخميس، باليوم العالمي لطب الأسرة، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مؤكدة أنها تقدم خدمات بجودة عالية.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخط الساخن المجانى 08008880800 يستقبل استفسارات المنتفعات، والرد على الشكاوى من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً بواسطة نخبة من أخصائيات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وقالت، إن مخزون وسائل تنظيم الأسرة آمن ونقوم بتوفير الوسائل بسعر مدعم للغاية، وفى بعض الأحوال تصرف مجانا للمترددات على وحدات تنظيم الأسرة.

وأضافت، أن وسائل تنظيم الأسرة آمنة للغاية ويقوم خبراء بتركيبها للسيدات وليس لها مضاعفات، ويجرى الكشف الكامل على السيدات ووصف الوسيلة المناسبة لحالاتهن.