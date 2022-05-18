جامعة حلوان: نعمل على تنظيم معارض لتخفيف الأعباء وسداد احتياجات الطلاب والعاملين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - تسعي جامعة حلوان إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة حلوان حريصة على توفير الدعم الكامل لطلابها الغير قادرين وذلك يتم خلال العام الدراسي.

واوضح الدكتور الرفاعي ، أن قطاع شئون الطلاب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بالجامعة دائما ما يقوم بعمل معرض لتوفير استلزامات الطلاب الغير قادرين،حتى يشعر جميع منتسبي الجامعة بأنهم كيان واحد مترابط،

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واشار نائب رئيس جامعة حلوان أن معارض الجامعة تعزز روح الانتماء ويعرض منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، و لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد إحتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

جدير بالذكر انه قد افتتح الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، يوم أمس الثلاثاء، فعاليات احتفالية صندوق تحيا مصر، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع الجامعة تحت عنوان "دكان الفرحة"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الشباب والموهوبين والمتفوقين.

وأقيمت الفعاليات بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من العمداء و الوكلاء و أعضاء هيئة التدريس والقيادات والطلاب المتميزين بالجامعة.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي أن “دكان الفرحة” أحد أنشطة “تحيا مصر” لخدمة المجتمع بالتعاون مع جامعة حلوان من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، فالجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما فيها تمارس الأنشطة لدعم الطلاب في جميع المجالات.

وأوضح أن الصندوق يشارك اليوم بمعرض متميز بمشاركة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مبادرة “دكان الفرحة” لخدمة ٤٠٠٠ طالب من الفئات الأولى بالرعاية، منهم ٥٠٠ من ذوي الهمم، وتم تجهيز حوالي ١٦ ألف قطعة ملابس.

ويتضمن المعرض مجموعة من الملابس والأحذية والاكسسوارات، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة “دكان الفرحة” التي تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس جديدة.