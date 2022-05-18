مستشار الرئيس للصحة: انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا".