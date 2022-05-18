السيسي يكلف باستكمال إنشاء مراكز تجميع البلازما وفق الجداول الزمنية المحددة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا".