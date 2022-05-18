ممثل الأمم المتحدة: حريصون على توطيد الشراكة مع مصر لدعم جهود «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء، لمحافظة قنا، وكان فى استقباله المحافظ أشرف الداودى، مقدما له التهنئة على توليه منصبه الجديد خلفا للدكتورة راندا أبوالحسن، متمنيا له فترة عمل متميزة وتعاون مثمر بين الجانبين لتنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة.
وثمن الداودى، حسب بيان، دور مؤسسات المجتمع المدنى، والتى يأتى على رأسها مؤسسة النداء فى دعم جهود الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى دور الدولة الفعال وقيادتها السياسية فى اهتمامها بقضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إيمانا بدورها البارز ومساهماتها الإيجابية فى نهضة المجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأضاف الداودى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تعمل على توفير مسكن لائق لأبناء القرى وتحسين الخدمات المقدمة لهم، فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وإتاحة فرصة عمل مستدامة لهم، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى حياة كريمة خاصة للمرأة المعيلة والشباب عبر بناء القدرات وتوفير القروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى والتى بلغ عددها تقريبا 120 تكتلا فى 52 مركز إدارى بمحافظات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل فى 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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