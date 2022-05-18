سعفان: اليوم البت فى التظلم من ذوى الشأن بالانتخابات النقابية العمالية

جدة - نرمين السيد - يبدأ اليوم الأربعاء البت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام للدورة النقابية الجديدة (2022-2026)؛ تمهيدا لإيداع الأوراق غدا وبعد غد (الخميس والجمعة).





وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى تصريح صحفى، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بتظلم يتم دراسته من قبل القاضى، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج. ويتابع وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، تقديم التظلمات من التصنيفات النقابية والتى تشملها المرحلة الأولى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

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