المحرصاوى يهنئ فريق «إيناكتس» بفوزه فى مسابقة ريادة الأعمال باليونيسيف

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، فريق "إيناكتس" لفوزه بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول ريادة الأعمال الإبداعية.





وقال المحرصاوى - فى بيان اليوم - إن هذا الفوز يعد رصيدا كبيرا بعد فوز فريق ايناكتس جامعة الأزهر بالمركز الأول فى مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم فى العام 2020 من خلال إجراء أبحاث علمية على بعض الكائنات البحرية وفرت فرص عمل لأكثر من 5 آلاف أسرة، مؤكدا أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفة فى جميع المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية. جدير بالذكر أن فريق إيناكتس جامعة الأزهر حصل على المركز الثانى من خلال المنافسة مع 62 جامعة مصرية حكومية خاصة وأهلية فى مجال ريادة الأعمال وأصبح مؤهلا للتصفيات العالمية.

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