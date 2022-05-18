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بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها.
وألقى اللواء أ.ح أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة، كلمة، أكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى تنفذها قوات الصاعقة، مؤكدا أن رجال قوات الصاعقة دائما فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية ومستعدين للتضحية بالغالى والنفيس لحماية الوطن وصون مقدساته.
وأعقب الكلمة تنفيذ عدد من البيانات العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافى خلال تنفيذ المهام، كما شاهد الفريق أسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة.
وأعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، مشيدا بما لمسه من استعداد قتالى عالى وروح معنوية مرتفعة للقوات، كما طالبهم باليقظة والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصاعقة.
حضر تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الفريق أسامة عسكر يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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