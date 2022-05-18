عاجل- الفريق أسامة عسكر يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام.





بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها.

وألقى اللواء أ.ح أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة، كلمة، أكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى تنفذها قوات الصاعقة، مؤكدا أن رجال قوات الصاعقة دائما فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية ومستعدين للتضحية بالغالى والنفيس لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأعقب الكلمة تنفيذ عدد من البيانات العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافى خلال تنفيذ المهام، كما شاهد الفريق أسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة.

وأعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، مشيدا بما لمسه من استعداد قتالى عالى وروح معنوية مرتفعة للقوات، كما طالبهم باليقظة والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصاعقة.

حضر تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة.