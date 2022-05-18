افصل واسمع.. تعرف على أماكن الزحام والطرق البديلة والجراجات الخالية

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أن الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور عمانويل، عند منطقة منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، بالإضافة إلى بعض الأحجام بمنطقة خالد بن الوليد، ومحرم بك فى الطريق المتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

ويفضل سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، والتى تشهد بعض الأحجام بمنطقة الاستثمار، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

ووجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصا عند كوبرى فاروق للقادم من الطريق الزراعى والمتجه إلى مدخل طنطا.

وفى محافظة القليوبية، قال إن القادم من المؤسسة وشبرا الخيمة هناك بعض الكثافات بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى وكوبرى الدوران للخلف، حيث يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على محافظات الأقاليم يستخدم كوبرى عرابى ثم محور بنها الحر.

وفى محافظة الجيزة، نوه صابر بوجود بعض الأحجام فى ميدان الجيزة،لذا يفضل سلوك شارع السودان، بالإضافة إلى وجود بعض الأحجام بالوراق فى الطريق نحو مسرح البالون.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة، فنوه إلى وجود كثافات بمنطقة الكورنيش عند منطقة الملك الصالح، فى الطريق القادم من المعادى.

وأوضح أيضا وجود كثافات ظهرت فى وسط البلد، خاصة العتبة والموسكى، كما توجد كثافات ظهرت أعلى كوبرى الفنجرى وطالب باستخدام لطفى السيد ثم نفق أحمد سعيد.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 181، والعتبة 321، وجراج التحرير 602، والأوبرا 260 مكانا خاليا.