انت الان تتابع تفاصيل خبر المتهم ترصد للضحية 6 دقائق.. عرض فيديو لجريمة قتل كاهن الإسكندرية في المحكمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698594/المتهم-ترصد-للضحية-6-دقائق-عرض-فيديو-لجريمة-قتل-كاهن-الإسكندرية-في-المحكمة

شهدت جلسة محاكمة المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، على كورنيش الإسكندرية، عرض مشاهد لتفريغ كاميرات المراقبة في محل الواقعة، والتي ترصد لحظة ارتكاب الجريمة من أكتر من كاميرا أمام بوابة الشاطئ محل الواقعة.

دوت الخليج

وكشفت مقاطع الفيديو، ترصد المتهم بالمجني عليه لفترة تجاوزت 6 دقائق، وذلك منذ خروجه من بوابة الشاطئ بصحبة عدد من الشباب، وحتى وقوفه أمام إحدى سيارات الميكروباص التي كان سيستقلها، فيما أوضحت أن لحظة ارتكاب الجريمة كانت في تمام الساعة السابعة و35 دقيقة.

المتهم يردد آيات القرآن الكريم

وبدأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، على طريق كورنيش الإسكندرية، وحضر المتهم للمرة الثانية على التوالي وهو يردد آيات القرآن الكريم بصوت عال بمجرد دخوله لقاعة المحكمة، فضلا عن رفعه لعلامة النصر. ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم التي تنظرها المحاكمة برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية كل من المستشار طارق محمد حافظ، والمستشار وائل حسن الشربيني، وسكرتير الجنايات فايز القطعاني، مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الحق المدني لأسرة المجني عليه وايضا استكمال سماع أقوال شهود الإثبات.

الجلسة الأولى

وكانت الجلسة الأولى قد شهدت عدة كواليس، منها انهيار عدد من شهود الإثبات أثناء استذكارهم لحظة وقوع الحادث وارتكابه، فيما قاطع القاضي المتهم عندما ظل يردد آيات القرآن بصوت عال قائلا "وطي صوتك احنا مش في مسجد هنا" .