نواب الشيوخ لـ دوت الخليج: توجيهات الرئيس السيسي لدعم الشركات الناشئة تزيل جميع المعوقات أمام رواد الأعمال وتدعم التحول للاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الخارجية

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698593/نواب-الشيوخ-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-الرئيس-السيسي-لدعم-الشركات-الناشئة-تزيل-جميع-المعوقات-أمام-رواد-الأعمال-وتدعم-التحول-للاقتصاد-الرقمي-وجذب-الاستثمارات-الخارجية

أكد بعض أعضاء مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي من خلال منصة تقام لهذا الغرض، ويهدف لإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، فضلا عن أن السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، يساعد على توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

ويرصد موقع دوت الخليج، فى التقرير التالي، أبرز تعليقات أعضاء مجلس الشيوخ، على توجيهات الرئيس السيسي لدعم الشركات الناشئة.

النائبة دينا هلالي: توجيهات الرئيس السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً دفعة قوية للاقتصاد ومحفز جيد للاستثمار

هذا وقالت الدكتورة دينا هلالي ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، يُعد دفعة قوية للاقتصاد الوطني ومحفز جيد للاستثمار، إضافة إلى أنها تدعم خطط الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وأضافت هلالي، أن هذا القرار يدعم توجهات الحكومة التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الأزمة الاقتصادية، في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% إلى 65% من خلال زيادة عدد الشركات المتواجدة في السوق المصرية، مشيرةً إلى أن القرار سيجذب العديد من الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية خاصة بعد الإجراءات المُيسرة التي قامت بها الحكومة فيما يخص إنشاء الشركات.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إنشاء الشركات عن طريق الإخطار رقميا والسماح بفتح الشركات افتراضيًا، سيعزز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما ستقلل على الشركات الناشئة تكاليف استئجار مقار خاصة بها وتوظيف عمالة، بما يؤدي إلى تقليل النفقات على تلك الشركات، وبالتالي زيادة إيراداتها.

ولفتت "هلالي"، إلى أن القرار يدعم الاقتصاد الوطني خاصة في الأحداث التي يشهدها العالم كله، والتي أثرت على اقتصاديات الدول ومعدلات نموها، حيث لاحظ الجميع ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو، مضيفة أن هذا الوضع المُتأزم كان يحتاج إلى حلول غير تقليدية للنهوض بالصناعات المحلية.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع شركات التكنولوجيا المالية من القطاعات الواعدة التي تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل الاتجاه الدولي للتحول الرقمي، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري حالة من الرواج وارتفاع معدلات النمو من خلال التوسع في تلك الشركات الناشئة.

النائبة أمل رمزى: تأسيس الشركات بالاخطار رقميًا يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية

وقالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحكومة بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، تعد خطوه من خطوات الدولة المصرية لتطوير ادواتها وفتح المجال أمام الإستثمارات الجديده .

وأضافت النائبة أمل رمزى، أن التوجيهات الرئاسية أيضا بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، يعد ثورة حقيقية على البيروقراطية التي كنا نعاني منها، كما أن كل ذلك يأتي بهدف توفير النفقات والتشجيع على إقامة الشركات الناشئة خاصة شركات الفرد الواحد .

وأوضحت «رمزى»، أنه نظرا لما حققته مصر من إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات جعلها محل أنظار العالم خاصة في الاستثمار في الشركات الناشئة، ونظرا للتنافس الذي يشهده العالم جراء التحديات التي فرضتها مؤخرا الحرب الروسية الأوكرانية، كان على الدولة أن تتخذ خطوات أكثر لجذب رؤوس الأموال الخارجية والتشجيع على الاستثمار .

وتابعت ، لو كنا تعاملنا في إنشاء الشركات مع الوضع الراهن بالاسلوب النمطي القديم لم نكن نستطيع جذب رؤوس أموال جديد للاستثمار في مصر ، حيث أن قرار الإخطار الرقمي سيساهم في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر بالايجاب على الاقتصاد الوطنى .

واكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التوجيهات الرئاسية سالفة الذكر هى خطوة غير مسبوقة تجعل مصر في مصاف الدول، كما أنها ستحفز الشباب على إنشاء الشركات بشكل قانونى ، وبالتالى ليس من الداعى الهروب من عملية تسجيلهم للشركات . وشددت رمزى، على أن المنصه الرقمية الجديدة سترصد كافة الشركات الموجودة فعلياً وستمنع وجود الشركات الوهمية أو التى كانت تتلاعب وتغش المواطنين في عملية بيع السلع .

وليد التمامي عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الشركات الناشئة: تزيل جميع المعوقات أمام رواد الأعمال

أشاد النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسماح بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي من خلال منصة تقام لهذا الغرض ، ودون التقيد بوجود مقر فعلي لها، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان توجية الرئيس السيسى للحكومة باتخاذ خطوات للتيسير عل المستثمرين، يعد خطوة إيجابية، واستجابة لمطالب مجتمع رجال الأعمال مما يساعد فى زيادة تأسيس الشركات وزيادة فرص العمل للشباب للعمل فى الشركات وتماشيا مع توجه العديد من دول العالم ومنها الإمارات.

وقال النائب وليد التمامي، أن قرار السماح بوجود مقار افتراضية وليس مقار فعلية هدفه التغلب على مشكلة زيادة الإيجارات والاعباء المالية وتوفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، مما يعطى أولوية لجذب الاستثمار على ارض مصر، موضحا أن الاستثمار هو طاقة الأمل التغلب على التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى، خاصة بعد حالة التضخم التي شهدها المجتمع الدولي بعد اندلاع الازمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تسهيل الاجراءات أمام الشركات الناشئة، يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وطالب التمامي، الحكومة بنشر تقرير يومى للرأى العام للتعرف على نتائج هذة التوجيهات.

وكان الرئيس السيسي وجه، خلال اجتماعه مع الحكومة، باللسماح بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إضافة إلى فتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

كما وجه بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، اضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة.