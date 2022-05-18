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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698591/مرافعة-تاريخية-للنيابة-الجنايات-تراجع-فيديوهات-لحظة-مقتل-قس-الاسكندرية--فيديو

قدمت النيابة العامة اليوم الاربعاء، مرافعة تاريخية في محاكمة بقضية مقتل الكاهن أرسنيوس وديد وذلك أما محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى .

دوت الخليج

النيابة أكدت إن المتهم أثبتت سلامة قواه العقلية وتم إعداد تقرير رسمي، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وأزهق روح المتهم أرسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كما يدعى.

المجنى عليه بشوش الوجه كان يكرس حياته للدين

وأوضحت النيابة العامة، أن المجنى عليه بشوش الوجه كان يكرس حياته للدين يلتقى بحب وقبول كافة المواطنين، والمتهم أزهق بروحه قاصدا قتله.

ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22 برئاسة المستشار وحيد صبرى، اليوم الأربعاء، محاكمة قاتل الكاهن أرسنيوس وديد فى الجلسة الثانية فى القضية وسمع المرافعات بعد سمع شهادة الشهود فى الجلسة الماضية.

جلسات المحاكمة

أولى جلسات المحاكمة بدات السبت الماضى بمرافعة النيابة، ثم استجوبت المجني عليه عبدالرحمن نهرو والذى أنكر قتل المجنى عليه.

وبدأت أحداث القضية، عندما شهدت محافظة الإسكندرية، حادثا بشعا قام خلاله رجل مسن، بطعن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، ما أدى إلى حالة من الحزن الشديد لدى جميع المصريين بسبب هذا الحادث المؤسف.

والقمص أرسانيوس وديد من مواليد 1966، وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021، بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.