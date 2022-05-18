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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698589/ميدو-يفتح-النار-لاعيبة-الزمالك-تعبانة-والإدارة-بتقول-أي-كلام-وبلاش-قلة-أدب

فتح أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك الأسبق ومقدم البرامج الرياضية الحالي، النار على رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء مرتضى منصور والمشرف العام على قطاع الكرة أمير مرتضى، ولاعبي الفريق الأبيض بعد الهزيمة على يد طلائع الجيش أمس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة الصور الشهيرة انستجرام: «مش هنلعب على ستاد القاهرة الدولي إزاي؟ ده الملعب اللي الزمالك فاز فيه بكل بطولاته التاريخية، هتيجي أنت على آخر الزمن تقول مش هنلعب عليه، إيه الهبل ده؟ إيه العبط ده؟».

وأضاف: «تقول يا مرتضى إن اللعيبة اللي كانت عاوزه تجدد عقودها مع النادي، تراجعت في كلامها بسبب الحكم علي بالحبس، عيب اللي بتقوله ده حكم قضائي ومتدخلش لعيبة الزمالك في مشاكلك».

وأردف: «بصراحة اللي أمير مرتضى بيقوله ده قلة أدب، ده استاد القاهرة الدولي أنا روحته أنا وأبويا الله يرحمه وفزنا فيه بكل البطولات، جاي دلوقتي تقول الملعب ده نحس، مين اللي بيقنعكم بالكلام ده».

وعاد ليؤكد: «يا مرتضى استغل الزمالك اه، ولكن لا تستغله لهذه الدرجة، تستغل الزمالك في حكم محكمة».

واستطرد: «كنت أظن أن أمير سيتصدى للخطأ، ولكني وجدته يتمادى في الخطأ، عيب عليك بطل قلة أدب، ما تقوله عيب».

واختتم: «لاعيبة الزمالك تعبانة، كل لاعبي الزمالك بلا استثناء تعبانة أو 90% منهم، والإدارة تقول أي كلام».

وفاز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، أحرزه هدف اللاعب الذي دخل بديلا فيكتوري بنينيانجبا،في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وتعتبر هذه الهزيمة الثانية للزمالك على التوالي بالدوري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، لعبها الفريق الأبيض، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.

تشكيل الزمالك

وكان الزمالك قد دخل المباراة بالتشكيل التالي: محمد عواد في حراسة المرمى. في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي. في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو. في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.

تشكيل طلائع الجيش

بينما دخل فريق طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي: - حراسة المرمى: محمد بسام - الدفاع: محمد ناصف – علي الفيل – مصطفى الزناري – أحمد عبد الرحمن "زولا" - الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر

- الهجوم: رجب عمران - فيكتوري بنينيانجبا - أحمد سمير