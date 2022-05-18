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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698588/بعثة-النادي-الأهلي-لكرة-الطائرة-رجال-تصل-القاهرة-بعد-التتوج-ببطولة-إفريقيا

وصلت من قليل بعثة فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي، إلي مطار القاهرة، بعد تحقيق الفوز ببطولة إفريقيا أمام نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3/1 لصالح الشياطين الحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق فى أستقبال أبطال إفريقيا لكرة الطائرة رجال، وتوجيه الدعم والشكر لهم بعد حصد البطولة.

وقد حرص طاقم السفارة على تسهيل العقبات، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بعودة البعثة.

وكان فريق الأهلي رجال للكرة الطائرة قد نجح في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية بعد هزيمة الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط في المباراة النهائية.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

والجدير بالذكر أن حقق تأهل النادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي ، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

وجاء تشكيل الأهلي

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

فى خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

فى خط الهجوم: بيرسي تاو.