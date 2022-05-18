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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698587/ماريان-عازر-تلقي-كلمة-في-مؤتمر-الروتاري-بكينيا

القت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب السابق، كلمة عن القيادة بمؤتمر الروتاري بدعوة من محافظ المنطقة الروتارية ٩٢١٢ اليكس نياجا. و ذلك في حضور ممثلة الرئيس الدولي الروتاري و عضوة مجلس أمناء الروتاري و عدد من الشخصيات العامة و قد تم تكريم د. عازر بعد الكلمة بتلسيمها درع المنطقة الروتارية ٩٢١٢ من المحافظ.

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تحدثت عازر، في كلمتها، عن كيفية النجاح في القيادة و تناولت اهم العقبات في طريق القيادة و كيفية التغلب عليها الوصول الي النجاح.

ماريان عازر تلقي كلمة في مؤتمر الروتاري بكينيا

و انهت عازر، الكلمة بتهنئة المنطقة الروتارية 9212 لأول محافظ سيدة و تهنئة الروتاري الدولي لأن سيدة سوف تتولي منصب الرئيس الدولي الجديد .

و كان قد تم منح عازر عضوية الروتاري الفخرية من رئيس الروتاري الدولي المنتخب نائب الرئيس الدولي في مؤتمر الروتاري للقارة الافريقية عام ٢٠١٩ علي يد نائب رئيس الروتاري الدولي المنتخب هولجر كناك و نائب رئيس الروتاري الدولي السيد ينكا بابا الروتاري وقد و كان منحها العضوية الفخرية و استثناء جميع الإجراءات التقليدية لمنح هذه العضوية بحضور المجتمع الدولي يعد تكريما لها علي جهودها في دعم و مساندة أنشطة الروتاري.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 33000 نادي روتاري في أكثر من 200 دولة ومنطقة جغرافية. يُطلق على أعضاء هذه الأندية المتمتعة بالحكم الذاتي الروتاريون ، وهم يشكلون مجموعة عالمية تضم 1.2 مليون من رجال الأعمال والمتخثثين ، وكلهم يتطوعون بوقتهم وامكانياتهم لخدمة مجتمعاتهم والعالم.

و يقوم الروتاري علي المستوي الدولي بمشروعات عديدة لخدمة المجتمع مع التركيز علي اهم القضايا مثل المراة و الطفل و تحلية المياه و الصحة و زرع السلام و التعليم