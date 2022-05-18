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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698586/مجتمع-كل-شغلته-التنمر-وماما-اتعاكست-في-المول-أجرأ-تصريحات-مايان-السيد

أثارت الفنانة مايان السيد ضجة وجدلا كبيرًا بسبب احتفالها بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام ورسالتها له في عيد ميلاد على السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد خلال السطور التالية أجرأ 4 تصريحات لـ مايان السيد

تصريحات مايان السيد

كتبت الفنانة مايان السيد في عيد ميلاد النجم الكبير عادل إمام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حلمت من يومين أن الأستاذ عادل امام كان قاعد ورايا، نداني بأسمي فرحتله و حضنته.. يارب الحلم يتحقق في يوم من الأيام، كل سنة وهو طيب”.

ويذكر أنها كانت قد أعربت عن استيائها من بعض التعليقات السلبية على صورها ومنتقديها بسبب صورها الجريئة على السوشيال ميديا وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: “أنا حرة أنزل دراعي، أرفع دراعي مليش دعوة بعقدكم وتفكيركم الجنسي”.

وأضاف: “أول مرة أحس بكمية التنمر والتريقة والاهانة دي في حياتي الموضوع يضايق.. المتنمر ده بيكون فاكر أنه بيهزر، وبيضحّك، ولكنه بيجرح مشاعر ومش معنى إني شخصية عامة أنه من حقك تتنمر عليا أو تتريق، ومش المفروض إني أسكت على ده أبدًا”.

رد مايان السيد على الانتقادات

وأضافت في منشور آخر لها عبر تويتر: “إزاي هنغير مجتمع بقي كل شغلته التنمر والتحكم و الاستهزاء وsexualizing المرأة. انا فقدت الامل”، وتفاعل الجمهور والمتابعين مع كلامها من خلال خاصية التعليقات.

وكانت الفنانة مايان السيد تحدثت ببرنامج معكم منى الشاذلي عبر شاشة قناة cbc الفضائية عن أسرار وقالت بتصريحات جريئة: “ماما اتعاكست قبل كده مننا في المول بس مايدا أختي كسرت تليفون الولد اللي كان بيعاكسها.. وماما اسمها رضوى وبندلعها ونقولها روضي، هي مش ماما بس، هي أختنا الكبيرة وصاحبتنا وكل حاجة لينا”.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد كانت مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل الاختيار 3 المذاع عبر شاشة قناة on الفضائية برفقة كوكبة من النجوم مثل ياسر جلال وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وآخرين.