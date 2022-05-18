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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698584/وزير-شئون-المجالس-النيابية-يقدم-واجب-العزاء-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيس-دولة-الإمارات

قدم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضية إلى مريم الكعبي ــ سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

دوت الخليج

وزير شئون المجالس النيابية: الشيخ خليفة بن زايد عاش حياته محباً راعياً لوطنه ولكافة الأوطان العربية

وقال فؤاد، أن الراحل الفقيد كان من خير الرجال عاش حياته محباً راعياً لوطنه ولكافة الأوطان العربية، حاملاً للمسئولية ورحل عن عالمنا تاركاً أطيب الأثر.

داعيا له بالرحمة والمغفرة وأعرب الوزير عن خالص أمنياته بأن يسدد الله سبحانه وتعالى خطى دولة الإمارات الشقيقة لمزيد من التقدم والازهار تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد سلطان آل نهيان، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه وأن يسدد الله خطاه.

وزير شئون المجالس النيابية ينعي الشيخ خليفة بن زايد

وكان قد نعي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية، الجمعة الماضية، بعد مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات المتميزة والنجاحات.

وقال فؤاد: الراحل صاحب تاريخ عربي مشرف، كان حريصاً كل الحرص على دوام واستمرار العلاقات المصرية الإماراتية وترابطها، اشتهر بحبه للعروبة عامة ولمصر خاصة، وتشهد مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته أرجاء الوطن العربي.

وأعرب عن أمله في أن تواصل دولة الإمارات الشقيقة في التقدم والتطور واستمرار النجاح في شتي المجالات وأن يلهم حكومتها وشعبها وأهله وذويه والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.