النائبة دينا هلالي لـ دوت الخليج: توجيهات الرئيس السيسي بتأسيس الشركات بالإخطار الإلكتروني تدعم التحول للاقتصاد الرقمي

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698581/النائبة-دينا-هلالي-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-الرئيس-السيسي-بتأسيس-الشركات-بالإخطار-الإلكتروني-تدعم-التحول-للاقتصاد-الرقمي

قالت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، يُعد دفعة قوية للاقتصاد الوطني ومحفز جيد للاستثمار، إضافة إلى أنها تدعم خطط الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

دوت الخليج

النائبة دينا هلالي: توجيهات الرئيس السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً دفعة قوية للاقتصاد

وأضافت "هلالي"، في تصريح خاص لـ«دوت الخليج» أن هذا القرار يدعم توجهات الحكومة التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الأزمة الاقتصادية، في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% إلى 65% من خلال زيادة عدد الشركات المتواجدة في السوق المصرية، مشيرةً إلى أن القرار سيجذب العديد من الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية خاصة بعد الإجراءات المُيسرة التي قامت بها الحكومة فيما يخص إنشاء الشركات.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إنشاء الشركات عن طريق الإخطار رقميا والسماح بفتح الشركات افتراضيًا، سيعزز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما ستقلل على الشركات الناشئة تكاليف استئجار مقار خاصة بها وتوظيف عمالة، بما يؤدي إلى تقليل النفقات على تلك الشركات، وبالتالي زيادة إيراداتها.

ولفتت "هلالي"، إلى أن القرار يدعم الاقتصاد الوطني خاصة في الأحداث التي يشهدها العالم كله، والتي أثرت على اقتصاديات الدول ومعدلات نموها، حيث لاحظ الجميع ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو، مضيفة أن هذا الوضع المُتأزم كان يحتاج إلى حلول غير تقليدية للنهوض بالصناعات المحلية.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع شركات التكنولوجيا المالية من القطاعات الواعدة التي تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل الاتجاه الدولي للتحول الرقمي، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري حالة من الرواج وارتفاع معدلات النمو من خلال التوسع في تلك الشركات الناشئة.