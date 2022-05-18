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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698580/مياه-سوهاج-تطرق-أبواب-أهالي-قرى-طما-لتوعية-المواطنين-ب-حياة-كريمة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، حملة توعوية لأهالي قريتي كوم العرب والعزبة المستجدة بمركز طما، بهدف توعية المواطنين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

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وأوضحت أسماء سهيل ، مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج ، أنه تم خلال حملة طرق الأبواب توعية الأهالي بالمشروعات الجاري تنفيذها ، وتعريفهم بالسلوكيات الصحية في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الخشبية وأضرارها على الصحة العامة ، كما تم دعوتهم لنشر رسائل التوعية المائية للحفاظ على المشروعات المنفذة وطرق ترشيد واستهلاك المياه والحفتظ على شبكات الصرف الصحي.

أعمال الصيانة والإصلاح

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه، أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري والتي يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل. وانتهت شركة مياه الشرب والصرف تاصحي بسوهاج من أعمال تأهيل وتجهيز سيارة مجهزة كسلم تلسكوبي وسيارة ونش إنقاذ و سيارات الكسح للدفع بها في أعمال الصيانة والإصلاح.

مياه الشرب بسوهاج

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج أن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين. وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفني أنه تمت أعمال التأهيل والتجهيز للسيارتين بورشة السيارات المركزية بالشركة وأنه بلغت تكلفة تأهيل وتجهيز السيارة السلم التلسكوبي 215 ألف جنيه والتي تحتوي على سلم بارتفاع 14 متر وتستخدم فى القيام بأعمال الصيانة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي كما بلغت تكلفة تأهيل وتجهيز السيارة ونش الإنقاذ 192 ألف جنيه والتي تستخدم في نقل السيارات والمعدات العاطلة.