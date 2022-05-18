انت الان تتابع تفاصيل خبر الداودي يعلن الإنتهاء من 70% من مشروع مكتبة قنا الإقليمية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698577/الداودي-يعلن-الإنتهاء-من--70-من-مشروع--مكتبة-قنا-الإقليمية

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، صباح اليوم سير العمل بأعمال التشطيبات النهائية بمشروع مكتبة قنا الإقليمية ، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الاسكان بقنا وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

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وقال محافظ قنا أنه تم الانتهاء من كامل الاعمال الخرسانية بالمبني وجاري التشطيبات النهائية من أعمال المحارة والجرانيت والسيراميك وتركيب الأسقف المعلقة، وأنظمة الإطفاء الذاتى والتكييف المركزي، كما تم الانتهاء من تركيب المصاعد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ لإجمالى الأعمال قد تصل إلى 70% ، موضحا أن المكتبة تضم جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجي، الذي سيضم منطقة معرض للكتاب، و منطقة انشطة خارجية للأطفال، منطقة للقراءة المفتوحة، منطقة مظللة للقراءة ، كافتيريا .

المكتبة بالشكل الجمالي

ووجه الداودي بضرورة الاهتمام بأعمال "اللاند سكيب" حتي تظهر المكتبة بالشكل الجمالي الذي يليق بمحافظة قنا خاصة أن المكتبة سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة سوف تكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.