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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698574/بتكلفة-15مليون-جنيه--محافظ-قنا-يفتتح-محطة-رفع-صرف-صحي-قريه-الشيخ-حسين-بنقادة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا افتتاح محطة رفع صرف صحي قريه الشيخ حسين التابعة لمركز نقادة ، والتي نفذتها الشركة المساهمة المصرية للمقاولات " العبد" تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، جاء ذلك بحضور محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، و المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وقال محافظ قنا إن المحطة تقع على مساحة 600 متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 85 لتر لكل ثانية بتكلفه إجمالية بلغت حوالي 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا ، وتخدم المحطة 19 ألف مواطن من اهالي القرية بالإضافة إلى عمارات الاسكان الاجتماعي بالشيخ حسين .

خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأضاف الداودي، أن محافظة قنا تعمل على تأسيس كامل للبنية التحتية لكافة خطوط الصرف الصحي، وتوصيله لكافة القرى والمراكز خاصة أن مشروعات المياه والصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التى تعطى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

تم تسليم المحطة والمشروع بالكامل

ومن جانبه أوضح رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه بلغ طول شبكة الصرف الصحي الخاص بالمحطة 6 كيلو متر وخط طرد بطول 9 كم، موضحا أن المحطة تتكون من بئر صرف وعنبر تشغيل ومبنى التحكم واللوحات وعدد اثنين محول كهربائي ومولد كهربائي وخزان وقود، بالإضافة الى المباني الإدارية والخدمية، وتم تسليم المحطة والمشروع بالكامل الى شركه مياه الشرب والصرف الصحي وتم دخول المشروع الخدمة.