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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 04:55 مساءً - محمد السيد - /698564/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-نادر-مصطفى-بشأن-معاناة-أهالي-مدينة-ههيا-من-انتشار-المواقف-العشوائية-بالشرقية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموجه إلى وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من انتشار المواقف العشوائية في المدينة مما يؤدي إلى صعوبة الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة ويغيب النظام داخل المدينة.

دوت الخليج

«محلية النواب» تناقش طلب النائب نادر مصطفى بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا من انتشار المواقف العشوائية بالشرقية

وقال النائب نادر مصطفى فى كلمته خلال الاجتماع، إنه ورغم وجود عدد من الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة إلا أن الوزارة لم تبادر بإنشاء موقف نموذجي يشمل سيارات مختلف الخطوط وبشكل منظم مما يقلل من معاناة المواطنين ويحقق قدر من المنظر الجمالي والانضباط المروي في المدينة.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب إحاطة ثانى من النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من صعوبة الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة نتيجة لتكدس السيارات فيها وعدم وجود جراج رئيسي في المدنية، ورغم وجود عدد من الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة إلا أن الوزارة لم تبادر بإنشاء جراج أسوة بالعديد من مدن المحافظة بما يساهم تيسير الحركة في الشوارع ويحقق قدر من الانضباط المروي فيها.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية أيضا، طلب إحاطة ثالث مقدم من نائب التنسيقية الدكتور نادر مصطفى، والذى استعرضه أمام اللجنة، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من صعوبة الحركة في الشوارع التي افترشتها الأسواق بشكل عشوائي، موضحاً أنه قد يصل الأمر إلى توقف السير تمام سواء للمواطنين أو المركبات في أيام السوق الأسبوعي (يوم السبت).

وأضاف مصطفى، أن هذه الأسواق تفترش الشوارع الحيوية في وسط المدينة، وتم مخاطبة وزارة، التنمية المحلية أكثر من مرة لإنشاء سوق حضاري للخضار والفاكهة لتخفيف المعاناة عن الأهالي أسوة، بما تم بالعديد من مدن ومراكز الجمهورية، لافتاً إلى وجود عدد من الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة، ولكن الوزارة لم تستجيب.

من جانبه، عقب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقال إن هناك جهود لمواجهة مشكلة التكدس في الشوارع بسبب المواقف والأسواق العشوائية، لحل هذه الإشكالية، لافتا إلى أن المحافظة ستعمل على إقامة ساحات انتظار السيارات فى مدينة ههيا لتخفيف التكدس.

بدوره، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة المقدمة من الدكتور نادر مصطفى، تتلامس مع ملفات حيوية وهامة تهم المواطنين وتستهدف تحقيق الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية فتحت ملفات مواجهة الأسواق والمواقف العشوائية وأفردت لها العديد من الاجتماعات بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المعنيين، ولابد من التصدى بشكل حاسم لهذه الإشكالية وحل مشكلة التكدس في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.