الزراعة: الدولة تدخل كمشترٍ فى عدد من المحاصيل بأسعار منافسة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن: "الدولة تدخل كمشترى فى عدد من المحاصيل التى تمثل أهمية مثل القمح والبنجر والقصب والمحاصيل الزيتية وفول الصويا وعباد الشمس، بأسعار منافسة، وذلك لضمان سعر عادل للفلاح لتحفيزه على مزيد من الزراعات فى هذه المحاصيل".





ودعا القرش، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، المزارعين بالتنسيق مع مديريات الزراعة التابعين لها للانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة. ونوه إلى أن الدولة تسعى لتحقيق ربط مباشر بين المنتج والمستهلك وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد عقد موحد لتقديمه للمزارع لضمان سعر عادل ومرضى لمنظومة الذرة. وأوضح أن المديريات لديها صيغ العقود الموحدة التى يستطيع المزارع التوقيع عليها لكى يدخل فى منظومة الضمان والذى يلتزم فيها بتوريد الكمية بسعر يحقق مكسبا مرضيا له الآن وفى حالة زيادة الأسعار أيضا، ونحن بحاجة للتوسع فى هذه الزراعة لتوفير الأعلاف وتطوير منظومة الإنتاج الحيوانى والداجنى. وتطرق إلى أن هناك بعض الأصناف التى تحتاج الدولة لربط المشترى بالبائع بشكل أكبر لتنظيم هذه العملية، مضيفا"أن منظومة الذرة من المنظومات الهامة التى نستورد منها كميات كبيرة من الخارج، فى حين أن الفلاح المصرى لديه مهارة لزراعته بجودة عالية".

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