«الأعلى للإعلام» يناقش تكليف الرئيس السيسى بشأن الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس أن دعوة الرئيس السيسى، للحوار الوطنى، تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التى شهدها المجتمع المصرى خاصة خلال السنوات الثمانى الماضية، وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعى، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هى بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسى الذى يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.

وأشار المجلس إلى أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعى وانطلاقا نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوى والتنويرى، خاصة وأننا مقبلون على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والجميع مدعو بهذه المشاركة.

وأوضح المجلس أنه يعمل على أن تكون حرية الرأى والتعبير حقا متاحا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، ويكفل حرية الصحافة والإعلام وحريات الإبداع والبحث العلمى والعقيدة، كما يكفل حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أى من صور التمييز فى اللون والجنس والدين، كما يؤكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة هى إحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية والشفافية لذا فإن توفير كافة الضمانات والإمكانيات التى تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية يمكن أن تؤثر على حرية الكلمة، والإعلام هو ما يساعدها على لعب دورها الأساسى المنوط به خاصة فيما يتعلق بتنوير الرأى العام والمجتمع.

وأشار المجلس إلى أهمية وضرورة التنظيم المؤسسى للكيانات الإعلامية والصحفية ووضع الضمانات التى تؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه مع ضمان حماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة وهو ما يهدف إليه الدستور المصرى فى المواد (211-212-213) فضلا عن المواد التى تتناول حرية الصحافة والإعلام وبما يضمن حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة يتصفان بالنزاهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية ووضع الضمانات التى تؤهل المؤسسات للقيام بدورها على أكمل وجه.

ويعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق ما نصت عليه المادة 69 من القانون 180 لسنة 2018 على التأكيد على حرية الرأى والتعبير فى الرسالة الإعلامية باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا أصيلا من حقوق المواطن، كما يؤكد المجلس على ضمان حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية، وذلك فى ضوء الدور الذى يلعبه الإعلام كقوة ناعمة فى إحداث التغيرات المطلوبة فى مجال رفع الوعى والإدراك لدى المواطنين حتى يكونوا فاعلين وشركاء فى تنمية المجتمع وصولا لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المجلس ضرورة ترسيخ الحق فى الرأى والتعبير فى ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وفتح الباب لجميع الاتجاهات والآراء فى مختلف وسائل الإعلام، وكذلك دعم المهنية واستقلالية وسائل الإعلام وتمكينها من تقديم مادة إعلامية بناءة تحترم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش قضاياهم ومشاكلهم، وترسيخ دولة المواطنة الكاملة وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أى خلافات من شأنها أن يؤدى إلى ذلك.

وتابع المجلس أنه يعمل على التحديث الدائم للأكواد الإعلامية وإنشاء الجديد منها، وذلك للعمل على ضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى، كما تعمل لجان الرصد بالمجلس على رصد الأخطاء التى تقع فيها وسائل الإعلام المختلفة للعمل على تصحيحها، كذلك تعمل لجنة الشكاوى على التحقيق فى جميع الشكاوى التى تتلقاها سواء من جهات ومؤسسات حكومية أو خاصة أو أشخاص وذلك للعمل على الحفاظ على الحرية الإعلامية مع عدم المساس بالحقوق الشخصية.

وأوضح المجلس أن أحد أهم القضايا التى تساعد فى ضمان الحرية الإعلامية والصحفية ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات، حيث أن قضية تداول المعلومات تأتى كأهم القضايا الأساسية لتدعيم الحرية والسياسات الإعلامية، وترتبط حرية تداول المعلومات بالنظم الديمقراطية، كون أن جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها تعمل على خدمة المواطنين، وبالتالى فمن حق هؤلاء معرفة المعلومات التى تساعدهم على المشاركة فى الشأن العام، كما أنه ينظر إلى الحق فى تداول المعلومات باعتباره مقوم أساسى من مقومات تحقيق التنمية.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وجود قانون لتداول المعلومات، يساعد على فهم التطورات المتعلقة بمشروعات تأسيس المدن الجديدة والمشروعات التنموية، وما يرتبط بها من اتفاقات مع حكومات وشركات كبرى، وهو ما يعمل على توعية المواطنين ويدفعهم للمشاركة بقوه فى أعباء التنمية، كما أن هذا القانون استحقاق دستورى، حيث نص دستور 2014 فى المادة (68) على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا».

وأضاف: "كما تبنت الحكومة المصرية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، كما جاءت قضية حرية تداول المعلومات فى الاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).. كما يعمل المجلس على استكمال استراتيجية رفع الوعى، من خلال تفعيل دور الإعلام فى خلق الوعى الشعبى والمشاركة المجتمعية فى ظل المسئولية المجتمعية للإعلام، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والجلسات الحوارية، وزيادة المساحات المخصصة فى البرامج الفضائية وصفحات الجرائد، حول الوعى وتوضيح الرؤية المصرية للقضايا المصيرية والتعريف بالمخاطر الداخلية والخارجية المحيطة بنا، وكذلك العمل على إبراز ما تزهو به مصر إعلاميا من وحدة وطنية وسلام اجتماعى وعلاقة محبة واحترام متبادل بين نسيج الوطن الواحد مسلمين وأقباط.. كذلك التوعية إعلاميا بالحفاظ على مؤسسات الدولة وكيانها واحترام الدستور والقانون والتمسك بالهوية المصرية الوطنية والقومية والإعلاء من قيم المساواة واحترام سائر الأديان السماوية وكفالة حرياتها وقبول الرأى والرأى الآخر".

وأوضح المجلس أن أحد القضايا الهامة التى يعمل عليها، هى قضية تراخيص الوسائل الإعلامية، حيث اختص القانون رقم 180 لسنة 2018 المجلس، فى إصدار التراخيص اللازمة لممارسة الوسائل الإعلامية والصحفية عملها الإعلامى والإعلانى.. وألزم القانون جميع الكيانات القائمة وقت صدوره من صحف وقنوات فضائية وإذاعية ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.. ويعمل المجلس على تسهيل وتيسير كافة إجراءات منح التراخيص لجميع الوسائل الإعلامية، حيث شهدت الفترة الماضية طفرة هائلة تمثلت فى تسليم المجلس لعشرات التراخيص لمؤسسات صحفية ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية.

وأكد المجلس أنه فى إطار حرص المجلس على منح التراخيص ستشهد الفترة القادمة أيضا تسليم دفعة جديدة من التراخيص للمؤسسات والمواقع الإلكترونية الخاص بعملها فى مصر وفق قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويقدم المجلس كافة التسهيلات اللازمة لعمل وسائل الإعلام سواء كانت مؤسسات صحفية أو مواقع إلكترونية أو قنوات فضائية، وذلك بشكل شرعى ووفق القانون وخاصة على مستوى الرسوم المطلوب دفعها حيث تم إضافة إمكانية تقسيط ذلك.

وأشار إلى حرصه على أن يصاحب التسهيلات التى يقدمها تطبيق الإجراءات التى تحفظ حقوق جميع العاملين فى المؤسسات الإعلامية التى يتم افتتاحها وتطبيق صحيح القانون خاصة بعدما شهدت مصر عقب أحداث يناير 2011 وفتح قنوات وصحف كثيرة ومن ثم غلقها مرة أخرى، وأكد المجلس ضرورة وجود تعديل تشريعى بما يسمح بتخفيض المبالغ المالية المستحقة للحصول على التراخيص، وهو ما يؤدى إلى زيادة الإقبال من جانب جميع الوسائل الإعلامية على التقدم وتوفيق أوضاعها.

كما ناقش المجلس خلال اجتماعه، قضية تدريب العاملين فى الإعلام والصحافة على الثورة التكنولوجية، حيث يهدف المجلس إلى وضع الخطط التدريبية للعاملين فى مجالى الإعلام والصحافة بهدف مواجهة التطورات التى تواجه المهنة والثورة التكنولوجية الكبيرة للوصول إلى إعلام هادف بالدرجة الأولى يحقق طموحات الدولة المصرية ويدفع المواطن للمشاركة فى أعباء التنمية من خلال طرح جميع القضايا والتحديات التى تمر بها الدولة بشفافية كاملة، وتدريب العاملين فى مجالى الصحافة والإعلام على كيفية التعامل مع القضايا الدولية ذات البعد القومى، والتعامل كذلك مع القضايا المحلية بشكل يدفع المواطن للمشاركة فيها وتلقى كافة المعلومات عنها من الإعلام الوطنى دون اللجوء إلى قنوات دولية قد تكون لها أجندات خاصة.

ولفت المجلس إلى أنه يعمل على تدريب العاملين فى مجالى الصحافة والإعلام، حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت منصة لبث الشائعات، بشكل مهنى كامل وطرق الرد على تلك الشائعات، والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتوعيتهم من خلال تلك المواقع، ويعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية على وجود دورات تدريبية، حول مفهوم حقوق الإنسان الشامل، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين وتعزيز المشاركة فى الشأن العام وفقا للدستور والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها مصر.

وأكد أنه يتم أيضا تنظيم ورش العمل حول الجمهورية الجديدة ومشروعات النهضة الشاملة التى تقام على أسس علمية، يحتل فيها المواطن المقام الأول، وكذلك إبراز جهود الدولة فى المبادرات التنموية والمشروعات القومية غير المسبوقة التى شهدتها مصر، وشرح تلك الإنجازات على أرض الواقع، بما يكفل وجود حائط صد لكافة التحديات التى تواجه الدولة والمجتمع على رأسها الشائعات، وإقامة ورش العمل الخاصة بقواعد التغطية الإعلامية والرياضية التى من شأنها نبذ العنف والقضاء على التعصب الرياضى، من خلال الوعى والحيادية والشفافية.

كما أكد المجلس أنه يهدف إلى تبنى مظلة إعلامية عربية وإفريقية للعمل على تقوية التعاون المشترك فى المجال الإعلامى، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويأتى على رأسها إقامة برامج تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات والعمل على التسلح برؤى إعلامية تتسم بالوعى واليقظة والسرعة ووضع استراتيجيات موحدة لمواجهة التحديات التى تواجه البلدان العربية والإفريقية، والعمل على الوصول إلى عمل عربى وإفريقى مشترك لمواجهة التحديات التى تواجه الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعى والإعلام الإلكترونى، وكذلك العمل للوصول إلى حلول للتحديات المتطابقة.

وأوضح المجلس أن الهدف من تنظيم تلك الدورات التدريبية، إحداث التكامل والتعاون المنشود بين الدول الأفريقية وكذلك العربية فى مجال الإعلام، بحيث يكون لإفريقيا والعرب صوتهما المسموع على مستوى العالم والنابع من إعلام أبنائهما وليس من الإعلام الخارجى.