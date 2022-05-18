توريد 74 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبوهاشم، اليوم الأربعاء، إنه تم توريد نحو 74 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية





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