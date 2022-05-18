عاجل- الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المبادرات الصحية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا".

وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين الوضع الوبائى لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأن معظم الحالات التى يتم تشخيصها تعانى من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

ووجه الرئيس السيسى بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.

وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية؛ اطلع الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجهًا بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كل مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

وتابع الرئيس سير العمل بكلٍ من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات، وكذلك جهود الوقاية من شلل الأطفال، موجهًا بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقى كل الأطفال حديثى الولادة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور محمد عوض تاج الدين عرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وقد وجه باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لمشروع مدينة الدواء، وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، خصوصًا الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية، وكذلك صناعة المواد الخام.