وأشارت الوكالة الألمانية، فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، اليوم الأربعاء، إلى أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق الألمانية وأسواق الاتحاد الأوروبى لـ20 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة تعمل فى قطاعى الزراعة والأغذية.
وأكدت أن الأهداف الرئيسية للبرنامج التدريبى هى تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق فرص العمل وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوصول للأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة نوعية الوظائف من خلال تحسين ظروف العمل وتعزيز أفضل الممارسات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الألمانية للتعاون الدولى: تنظيم برنامج تدريبى لشركات الزراعة والأغذية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.