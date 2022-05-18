الألمانية للتعاون الدولى: تنظيم برنامج تدريبى لشركات الزراعة والأغذية

جدة - نرمين السيد - ذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى. اى. زد) فى مصر أنه سيتم تنظيم برنامج تدريب وتبادل لشركات قطاعى الزراعة والأغذية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.





وأشارت الوكالة الألمانية، فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، اليوم الأربعاء، إلى أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق الألمانية وأسواق الاتحاد الأوروبى لـ20 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة تعمل فى قطاعى الزراعة والأغذية.

وأكدت أن الأهداف الرئيسية للبرنامج التدريبى هى تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق فرص العمل وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوصول للأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة نوعية الوظائف من خلال تحسين ظروف العمل وتعزيز أفضل الممارسات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة.