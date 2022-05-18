محافظ بنى سويف: توريد 96 ألف طن قمح للصوامع والشون

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى توريد القمح للموسم الحالى، مشيرا إلى انتظام أعمال التوريد والفرز بالمواقع التخزينية، مصرحا بأن إجمالى الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى مساء أمس قد وصلت 96 ألف طن، بنسبة 42% تقريبا "حتى الآن"من إجمالى المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر بـ230 ألف طن.





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى، الذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوها عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة فى كل أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكل الشون والصوامع

وأوضح وكيل التموين أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بتقديم كل أوجه التسهيلات والدعم اللوجستى لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة فى المرور على كل مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

ولفت إلى أن أعمال التوريد بنطاق المحافظة تشهد تزايدا ملحوظا وإقبالا من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول.

جدير بالذكر أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فدانا بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة