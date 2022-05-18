«QR Code» برنامج قومى لفحص المقبلين على الزواج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم فحص حوالى مليون و900 ألف زوج سنويا، بمعدل أكثر من 900 ألف زيجة سنويا، يتم فحصهم من خلال 600 مركز طبى على مستوى الجمهورية، واستخراج الشهادات الصحية لهم.





وأضافت وزارة الصحة والسكان أن البرنامج القومى لفحص المقبلين على الزواج هو برنامج هدفه الأساسى منع انتقال الأمراض التى يمكن أن تنتقل من طرف إلى آخر خلال عملية الزواج، وكذلك الأمراض التى يمكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل، وكذلك منع انتقال الأمراض التى تحدث أثناء العلاقة الزوجية، وكذلك الأمراض الوراثية التى تحدث نتيجة زواج الأقارب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم الاعداد حاليا لمبادرة لفحص المقبلين على الزواج والهدف من البرنامج هو إنشاء جيل صحى خال من الأمراض التى قد تنتقل من الأم أو الأب للطفل خلال عملية الزواج، والكشف المبكر عنها وسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بأى أمراض قد يتم كشفها، التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات فى علاجها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: هناك مجموعة من الفحوصات فى غاية الأهمية تم إضافتها للمبادرة عند قيام المقبلين على الزواج بإجراء الفحوصات، وهى الفحص الفيروسى ومنها "فيروس الكبد الوبائى B، وفيروس الكبد الوبائى C، وفيروس نقص المناعة الذى يسبب مرض الإيدز"، التى يتم فحصهما داخل المركز الطبى من ضمن المراكز الطبية التى تم تخصيصها، واستخراج شهاداة صحية مميكنة ومؤمنة بالكامل ومدعومة بـ«QR Code» مرتبطة بدار الوثائق المصرية المؤمنة حتى لايمكن التلاعب بها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم تخصيص 303 مراكز طبية مقسمة على كل الإدارات الصحية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات المعملية لهم وتابعت: المبادرة مقسمة على عدة مراحل، تم تخصيص عدد 303 مراكز طببية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، ثم سيتم إضافة مراكز أخرى فى المرحلة الثانية ليصل عددهم 600 مركز طبى، ثم تباعا سيتم إضافة مراكز أخرى لتغطية كافة أنحاء الجمهورية.