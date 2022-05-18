النائبة أمل رمزى: تأسيس الشركات بالاخطار رقميًا يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698566/النائبة-أمل-رمزى-تأسيس-الشركات-بالاخطار-رقميا-يشجع-على-جذب-الاستثمارات-الخارجية

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحكومة بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، تعد خطوه من خطوات الدولة المصرية لتطوير ادواتها وفتح المجال أمام الإستثمارات الجديده .

دوت الخليج

النائبة أمل رمزى: تأسيس الشركات بالاخطار رقميًا يعد ثورة حقيقية على البيروقراطية

وأضافت النائبة أمل رمزى، أن التوجيهات الرئاسية أيضا بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، يعد ثورة حقيقية على البيروقراطية التي كنا نعاني منها، كما أن كل ذلك يأتي بهدف توفير النفقات والتشجيع على إقامة الشركات الناشئة خاصة شركات الفرد الواحد .

وأوضحت رمزى، أنه نظرا لما حققته مصر من إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات جعلها محل أنظار العالم خاصة في الاستثمار في الشركات الناشئة، ونظرا للتنافس الذي يشهده العالم جراء التحديات التي فرضتها مؤخرا الحرب الروسية الأوكرانية، كان على الدولة أن تتخذ خطوات أكثر لجذب رؤوس الأموال الخارجية والتشجيع على الاستثمار .

وتابعت، لو كنا تعاملنا في إنشاء الشركات مع الوضع الراهن بالاسلوب النمطي القديم لم نكن نستطيع جذب رؤوس أموال جديد للاستثمار في مصر ، حيث أن قرار الإخطار الرقمي سيساهم في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر بالايجاب على الاقتصاد الوطنى .

واكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التوجيهات الرئاسية سالفة الذكر هى خطوة غير مسبوقة تجعل مصر في مصاف الدول، كما أنها ستحفز الشباب على إنشاء الشركات بشكل قانونى ، وبالتالى ليس من الداعى الهروب من عملية تسجيلهم للشركات . وشددت رمزى، على أن المنصه الرقمية الجديدة سترصد كافة الشركات الموجودة فعلياً وستمنع وجود الشركات الوهمية أو التى كانت تتلاعب وتغش المواطنين في عملية بيع السلع .