تضامن النواب توافق على موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 22/23 بواقع 62 مليون جنيه

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698565/تضامن-النواب-توافق-على-موازنة-المجلس-القومي-للسكان-للعام-المالي-الجديد-2223-بواقع-62-مليون-جنيه

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، علي موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 الفا مقارنة ب59 مليونا 946 الفا للعام المالي السابق 2022/2021.

دوت الخليج

موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 22/23

وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 48 مليونا و67 الفا بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 الفا.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعها، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023، والخاص بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة، ناقشت خلال اجتماعها، أمس لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت الوزيرة إن موازنة الوزارة للعام المالي الجديد تعتبر، رقم 82 وتتضمن الجهاز الإداري للدولة، وانها تكون بين رحي مراعاة الدولة والمواطن، عند وضع الموازنة العامة الخاصة بها.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها فى اجتماع اللجنة، لمناقشة موازنة الوزارة، الموازنة يتم وضعها بم يتفق مع خطة التنمية المستدامة “مصر 2030” والحماية الاجتماعية التي وضعتها الدولة.

وأوضحت نيفين القباج، أن وزارة التضامن تضع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة و العالم، تأثرا بالأزمات العالمية، خاصة بعد اندلاع الأزمة الروسية والأوكرانية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مرعاة الظروف الاجتماعية للمواطن، ومرعاة الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطن من وقت آخر".