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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698563/بروح-لدكتور-نفسي-وجوزي-لا-يمكن-تجوز-عليا-وفاء-عامر-تتحدث-عن-حياتها-الشخصية

تحدثت الفنانة وفاء عامر خلال لقائها التفزيوني الأخير مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة عن الكثير من الأسرار في حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها.

دوت الخليج يرصد أسرار وفاء عامر وسر ذهابها للطبيب النفسي

أسرار وفاء عامر

تحدثت الفنانة وفاء عامر تفاصيل مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني بثلاث أعمال وهم راجعين يا هوى ومسلسل جزيرة غمام وبيت الشدة ضمن رمضان 2022، وقالت: “كنت معزولة فى بيتى، عشان أركز فى الـ3 أدوار".

وأوضحت وفاء عامر أنها ذهبت إلى طبيبة نفسية قائلة: "لأن شغلى بيأثر على حياتي"، وفيما يخص الشخصية التي قدمتها خلال أحداث مسلسل راجعين يا هوى مع الفنان خالد النبوي، قائلة إنها كانت متأثرة بالدور لدرجة أن ابنها قال لها: مالك يسرية فى نفسك كدة، كما تحدثت وفاء عامر عن مشاعرها حول مشهد صدمتها بعد علم يسرية، بزواج زوجها الراحل من أخرى في السر.

واستكملت كلامها: “لقيت نار طالعة من جسمي، واحد عاش معايا 27 سنة وفجأة بيقولولها إنه كان متجوز عليها، نار وصواريخ بتطلع، قولتلهم محدش يحطوا إيده عليّا”، وعندما سألتها الإعلامية إذا كانت قد تعرضت لنفس الموقف مع زوجها المنتج محمد فوزي، ردت قائلة: "ميقدرش.. لأ.. لا يمكن”.

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وفاء عامر برنامج كلمة أخيرة

وتابعت قائلة: “مش هتحصل.. لا يمكن.. ولو حصلت هبقى أنا السبب.. أنا السبب.. آه.. وهتبقى هي الغلبانة واضحك عليها.. أصل أنا ست بيت وممثلة كويسة وبحب شغلي وبيتي ومخلصة لأسرتي بالكامل.. يتجوز ليه؟ ناقصه إيه؟ جوزي لأ، لا يمكن".

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة وفاء عامر لمشاركة الفنانة ياسمين صبري في بطولة مسلسل "الشادر" الذي تدور أحداثه في 15 حلقة والمقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، للعرض على إحدى المنصات الرقمية ويعد ذلك التعاون الرابع بين ياسمين صبري ووفاء عامر بعد مسلسل حكايتي وأبو هيبة وغيرهم.

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