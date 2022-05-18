رئيس تضامن النواب: التعداد السكانى فى مصر ارتفع العام الماضي..ويحذر: الزيادة السكانية تلتهم التنمية

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698567/رئيس-تضامن-النواب-التعداد-السكانى-فى-مصر-ارتفع-العام-الماضيويحذر-الزيادة-السكانية-تلتهم-التنمية

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب ان التعداد السكانى فى مصر ارتفع خلال العام الماضي بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن نسبة الوعي لازالت ضعيفة وحذر القصبي من الانفجار السكاني، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

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رئيس تضامن النواب: التعداد السكانى فى مصر ارتفع العام الماضي

وأضاف: معدلات الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية" داعيا جميع القوي السياسية بأن تسعى، وتعمل جاهدة علي وضع حلول للزيادة السكانية، مؤكدا أن مواجهة الزيادة السكانية هي مهمة جميع المواطنين وليست مهمة فصيلا بعينه، مضيفا: "هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا خلال الفترة الماضية، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير فى البنية التحية"، الا ان الزيادة الساكنية تلتهم كل ذلك معترفا بانحفاض نسبة الوعي في هذا المحال قائلا هذا يؤكد أن نسبة الوعي لازالت ضعيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن، اليوم الأربعاء والتي تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي للسكان والتي يبلغ مقترحها ما يقدر ب 62 مليونا و416 الف.جنية.

هذا ووافقت اللجنة، علي موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 الفا مقارنة ب59 مليونا 946 الفا للعام المالي السابق 2022/2021. وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 48 مليونا و67 الفا بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 الفا.