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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698559/الداخلية-تقبض-على-تشكيل-عصابي-تخصص-فى-سرقة-المواطنين-بالتتبع-أمام-البنوك

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم وترك سيارته بأحد الشوارع بمحيط العقار سكنه والتوجه للشقة سكنه وبحوزته المبلغ المالى المشار إليه، ولدى عودته إكتشف كسر الزجاج السيارة دون سرقة ثمة شىء .

دوت الخليج

الداخلية تقبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين أمام البنوك

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارتَين.. وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش- مبلغ مالى- بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص- عدد ٢ صورة ضوئية من بطاقة رقم قومى).

بمواجهتهما إعترفا بالشروع فى سرقة المبلغ المالى بأسلوب التتبع أمام البنوك وكسر الزجاج" بإستخدام إحدى السيارتين المضبوطتان بحوزتهما ، وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.. وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي، ً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية من المواطنين بذات الأسلوب ،كما أقرا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الواقعة.

باستدعاء المجنى عليهما إتهماهما بالسرقة، وبمناقشة أحدهما عن الصور الضوئية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة بحوزته إعترف بأنه قام بإنتحال أسم شقيقه ا لذى توفى عقب ولادته بعام واحد دون إستخراج شهادة وفاة له.