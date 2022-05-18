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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698558/عبد-السند-يمامة-يلتقي-شيوخ-وقيادات-الوفد-ببيت-الأمة-ويؤكد--الحزب-صاحب-تاريخ-عريق-من-الوطنية-والتراث-هو-فخر-ولكل-المصريين

التقي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عدد من شيوخ وقيادات الحزب على هامش الاستعداد لعقد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني لإعداد ورقة عمل حزب الوفد للمشاركة في الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج عبد السند يمامة يلتقي شيوخ وقيادات الوفد ببيت الأمة حضر اللقاء الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور منير فخري عبد النور سكرتير عام الحزب الأسبق وفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد وعبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وياسين تاج الدين وكاظم فاضل واللواء سفير نور وأحمد رائف تمراز أعضاء الهيئة العليا، واللواء جمال مختار مدير معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والقيادي الوفدي وعضو لجنة الحوار الوطني للوفد والدكتورة ماجدة النويشي وشريف عارف عضوا اللجنة ومحمد سرحان نائب رئيس الوفد الأسبق والمهندس عبد الله الطويل عضو المكتب التنفيذي الأسبق وصلاح سليمان القيادي الوفدي الأسبق وعضو مجلس نقابة المحامين. أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن اللقاء ضم كوكبة من الساسة وقيادات الوفد الذي يشار إليهم بالبنان والوطنية، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن الحديث حول مستقبل بيت الأمة الذي يستند على تاريخ طويل وعريق بالإشارة إلى ما يتمتع به الوفد من تراث هو فخر للمصريين جميعا.

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