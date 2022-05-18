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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698557/محافظ-سوهاج-يبحث-الموقف-التنفيذي-لمشروعات--حياة-كريمة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الموافق 18\ 5\ 2022، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أ.ح سامح الشهاوي نائب رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

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وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة مشروعات المبادرة في الوقت المحدد، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية؛ لسرعة توصيل المرافق لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاعات " التنمية المحلية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي "، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة لتلك المشروعات .

وناقش الاجتماع كذلك عرض تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية بشأن المشروعات التي تم الانتهاء منها، والأخرى الجاري العمل بها، وعرض بعض الملاحظات، ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق بين الجهات المعنية .

تكريم محافظ سوهاج قادة المحافظة

وعلى هامش الاجتماع كرم محافظ سوهاج كلا من " المهندس منتصر أبو الدهب خليل من المكتب الاستشاري لمشروعات " حياة كريمة "، والمهندس وائل ميخائيل مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، واشجان السيد حسن مدير المركز التكنولوجي بطما، وصلاح المازني مسئول متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، ونجوى إبراهيم عضو مكتب السيد الوزير المحافظ، نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام العمل، و منحهم شهادات تقدير، معربا عن تقديره لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية .