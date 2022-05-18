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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698554/محافظ-قنا-يحيل-مدير-ادارة-ورئيس-قسم-وأربعة-عمال-نظافة-بنقادة-للتحقيق

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاربعاء، جولة ميدانية بشوارع مدينة نقادة لمتابعة مستوى النظافة بالمدينة والميادين الرئيسية والفرعية، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، و المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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أنتقد محافظ قنا تدني مستوى النظافة بشوارع مدينة نقادة ، موجها بإحالة مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس قسم النظافة وأربعة عمال نظافة إلى التحقيق لتقصيرهم في أداء مهام واجباتهم الوظيفية ، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد المواطنين لإلقائه مخلفات صلبة في الطريق ، مؤكدا أنه لن يقبل بوجود إهمال في خدمات المواطنين التي هي حق أصيل لهم .

الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأثناء جولته الميدانية وجه الداودي برفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية، مناشدا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.