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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698572/الآن-رابط-بوابة-التعليم-الأساسي-2022-وخطوات-معرفة-نتائج-الطلاب-بالرقم-الجلوس-2022

الاستعلام عن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 من أكثر الكلمات بحثًا على مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بالتزامن مع امتحانات الفصول الدراسية الأساسية ورغبة التلاميذ وأولياء الأمور في الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة التعليم الأساسي والتي تقدم العديد من الخدمات، ومنها خطوات معرفة نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2022.

دوت الخليج

بوابة التعليم الأساسي 2022 نتائج الامتحانات

وفي هذا الإطار، ينشر موقع دوت الخليج رابط بوابة التعليم الأساسي 2022، و خطوات معرفة نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2022، وذلك في ظل ترقب الطلاب لموعد النتائج..

بوابة التعليم الأساسي 2022

يمكن الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي 2022 وذلك عبر الرابط التالي

خطوات معرفة نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2022

كما يرغب كثيرون في الوصول إلى خطوات معرفة نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2022، والتي نرصدها موقع دوت الخليج في الخطوات التالية:

أولا - الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي.

ثانيا- اختيار خانة لاستعلام عن نتيجة الطلاب.

ثالثا- تحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب والفصل الدراسي.

رابعا- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطلاب والضغط على استعلام.

خامسا - في حالة توافر النتيجة سيظهر تقييم الطالب على هيئة 4 ألوان «الأزرق - الأخضر - الأحمر - الأصفر».

تقييم نتيجة الطلاب

وكما ذكرنا في الخطوة الخامسة من خطوات معرفة نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2022 فإن تقييم الطلاب يكون على هيئة 4 ألوان، وكل لون يحمل معنى مختلف عن الآخر، والتي جاءت كالتالي:

أولا - اللون الأزرق: ويشير هذا اللون إلى أن الطالب قد يفوق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات «85 إلى 100».

ثانيًا- اللون الأخضر: أما هذا اللون فيشير إلى أن الطالب قد يمتلك المعارف والمهارات المطلوبة من «65 لأقل من 85».

ثالثًا- اللون الأصفر: وهذا اللون يوضح أن الطالب قد يكون في حاجة إلى بعض الدعم من «50 لأقل من 65».

رابعًا- اللون الأحمر: فيما يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ومازال في حاجة للكثير من الدعم من « 1 لأقل من 50».