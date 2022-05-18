القاهرة تسجل 33.. حالة الطقس في مصر غدًا الخميس

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698570/القاهرة-تسجل-33-حالة-الطقس-في-مصر-غدا-الخميس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

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توقعات الحالة الجوية غدًا الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سوف يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الجو في مصر غدًا الخميس

وأضافت هيئة الأرصاد، أن من المتوقع أن يكون هناك نشاطًا للرياح أحيانًا مع جو غائم جزئيًا على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، فيما يسود جو مشمس على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط

وتوقعت الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 33 21

- الأسكندرية 30 19

- طنطا 31 20

- دمنهور 31 19

- مرسى مطروح 30 19

- السلوم 28 18

- سيوة 35 20

- بور سعيد 27 19

- الزقازيق 33 21

- الإسماعيلية 33 20

- السويس 34 19

- رفح 28 18

- نوبيع 35 20

- كاترين 27 13

- شرم الشيخ 35 24

- الغردقة 34 24

- الفيوم 36 22

- المنيا 37 21

- أسيوط 37 22

- الأقصر 40 24

- أسوان 41 25

- الوادي الجديد 40 25

- حلايب 30 22

- شلاتين 35 23