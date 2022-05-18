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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698555/الآن-حقيقة-تسريب-امتحان-انجليزى-اولى-ثانوي-2022

انتشرت في الأونة الأخيرة بعض المعلومات التي تفيد بـ تسريب امتحان انجليزي اولى ثانوي 2022 ، وذلك بالتزامن مع عقد امتاحانات مرحلة الصف الأول والثاني الثانوي، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور يبحثون في حقيقة الأمر مما جعل معدلات البحث تتزايد حول هذا الموضوع.

دوت الخليج

ولقد أدت تلك المعلومات إلى إحداث حالة من تشتيت انتباه الطلاب وأولياء الأمور، حيث يخشى المتفوقون منهم من تسريب امتحان انجليزي اولى ثانوي 2022 ، والذي يؤدي في النهاية لضياع مجهوداتهم، وتساوي الطلاب المتفوقون بغيرهم من الطلاب الذين لم يجتهدوا طوال العام ووجدوا الإمتحان أمامهم مُسرب.

تسريب امتحان انجليزى اولى ثانوي 2022 الترم الثاني

وفي هذا الإطار، بدأت عمليات البحث تدور حول حقيقة تسريب امتحان انجليزي اولى ثانوي 2022، وهل بالفعل تم تسريبه أم لا؟ وهل قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار أية بيانات حول تسريب امتحان انجليزى اولى ثانوى 2022 أو لا؟.

وحرصا من موقع دوت الخليج على إظهار الحقيقة كاملة، نقدم للطلاب وأولياء الأمور المعلومات التي تم التوصل إليها فيما يخص تسريب امتحان انجليزى اولى ثانوى 2022..

بالعودة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فالوزارة لم يصدر عنها أي بيانات فيما يخص تسريب امتحان انجليزي اولي ثانوي 2022، كما لم تصدر أي جهة تعليمية في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أية بيانات بخصوص تسريب امتحان انجليزى اولى ثانوي 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان صادر عنها اليوم، أنه قد أدى 571 ألفًا و248 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021- 2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

امتحان انجليزى اولى ثانوي

وقد بلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة الصباحية99.99%، حيث حضر اليوم الامتحان 571 ألفًا و301 طالب طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و461 طالب - طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2160 طالب/طالبة.

وأعلنت الوزارة أنه تعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.