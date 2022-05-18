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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698578/اليوتيوبر-محسن-سعد-بنك-القاهرة-سرقوا-مني-2000-جنيه-وقالولي-اخبط-رأسك-في-الحيط-فيديو

اشتكى اليوتيوبر محسن سعد، من تعرضه للسرقة من قبل بنك القاهرة بقيمة 2000 جنيه، وعند التواصل مع خدمة عملاء بنك القاهرة لم يتمكنوا من حل مشكلته، لذلك يرصد دوت الخليج المشكلة التى تعرض لها محسن سعد ضمن شكاوي عملاء بنك القاهرة المختلفة.

مشكلة اليوتيوبر محسن سعد مع بنك القاهرة رصد اليوتيوبر محسن سعد مشكلته مع بنك القاهرة في مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "يا شباب أنا متخصمش مني فلوس جديدة الفيزا دخلت الماكينة وطلبت سحب 2000 جنيه وخرجت الفيزا وتم سحب الفلوس من حسابى في بنك القاهرة ولكني لم أخذهم". وأضاف : "حصلت مشكلة مع البريد المصري ورجعت فلوسي"، قائلاً: "شكرا للمجهود اللي الناس دي قاموا به ليرجعوا الفلوس لكن المشكلة في بنك القاهرة لكن البنك الأهلي رجعلي الـ 3 آلاف جنيه إنما بنك القاهرة أخذ الـ 2000 الآخرين".

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