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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - محمد السيد - /698573/CIB--يشارك-في-فعاليات-مؤتمر-خفض-انبعاثات-الكربون-إلى-صفر--تمهيدا-لمؤتمر-COP27

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – ، عن دعوته للمشاركة في جلسة تحت عنوان "الطريق إلى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "خفض صافي انبعاثات الكربون إلى صفر" الذي تم عقده في مدينة لندن على مدار يومي 11 و12 مايو 2022، وأتت الدعوة كنتيجة لمجهودات البنك الفعّالة- بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة البيئة- في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26). ولأنها مرحلة فاصلة بين الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26)" و "الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)"، كان الهدف من عقد المؤتمر هو الحفاظ على زخم المبادرات التمويلية الرئيسية التي تم طرحها في المؤتمر السادس والعشرين لأطراف الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي (COP26)"، بالإضافة إلى تعزيز الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في الاقتصاد الكلي، بما يدعم هدف وصول صافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر.

دوت الخليج

خفض انبعاثات الكربون إلى صفر

ترأست كات أبنيت، مراسلة “رويتررز” المعنية بالمناخ والطاقة في أوروبا، جلسة CIB التي ركزت على جهود القطاعين العام والخاص في مصر والإمارات العربية المتحدة في مجال التمويل المستدام تمهيدًا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، وضمت الجلسة متحدثين بارزين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ود. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ CIB، والدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ونايجل توبنج، ممثل رفيع المستوى للأمم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي المُعين من قبل رئيس وزراء المملكة المتحدة. وفي خلال تلك الجلسة، أكدت د. داليا عبد القادر على أن القطاع المالي المصري يعتبر من القطاعات الأكثر تصدرًا فيما يخص التمويل المستدام، كما حرصت على طرح استعدادات البنك التجاري الدولي للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) التي سوف تقام بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أنه قد حضر المؤتمر مجموعة من أهم الخبراء الدوليين و الكوادر في مجال التمويل المستدام؛ مارك كارني، رئيس تحالف غلاسكو المالي الجديد من أجل صافي انبعاثات صفري (GFANZ) ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للعمل المناخي والتمويل، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ، وكواسي كوارتنج، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة الاستراتيجية الصناعية، وميريد ماكجينيس، المفوض المسؤول عن الخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26)، وفنسنت كيفيني، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وماري شابيرو، نائبة رئيس تحالف غلاسكو المالي الجديد من أجل صافي انبعاثات صفري (GFANZ) والأمين العام له، وفرقة العمل المعنية بتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ.

ترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع الأنشطة المصرفية

وفي هذا السياق، أعربت د. داليا عبد القادر عن فخرها بمشاركة CIB في تلك الجلسة بصفته أحد المؤسسين الموقعين على "التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى صفر (NZBA)، وبكونه ممثل أفريقيا في لجنة الحوكمة الخاصة بالتحالف، حيث ساعدت تلك المشاركة على تمهيد الطريق إلى "الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)" نظرًا لأهمية النقاط الجادة التي تم تناولها، ثم أضافت أن تلك المشاركة تعتبر جزء من جهود البنك المتواصلة لدعم المبادرات التي تهدف للحد من تغير المناخ سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

التزم CIB بتعزيز التمويل المستدام منذ عام 2012، حيث نجح في ترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع الأنشطة المصرفية الخاصة به، مما خلق ثقافة الممارسات المصرفية المسؤولة بين أصحاب المصلحة وداخل المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).