المجلس القومي للمرأة ينفذ حملة طرق الأبواب بمحافظة الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:28 مساءً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٢ حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" في قرى (كفر الشيخ عبد الجليل، عزبة فاضل، العجمي بمركز اطفيح) وقرى (عزبة النمايرة، الكفر بالديسمي، عزبة السلام، الشرفا، غمازة الصغرى، عزبة الليثي بمركز الصف) واستهدفت عدد ٥٦٧٠ سيدة - ٧٢٠ رجل - ٣٤٥٠ طفل باجمالي ٩٨٤٠ مستهدف بمشاركة عدد ٥٠ رائدة

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ١٧-١٩ مايو ٢٠٢٢ و ٢٢-٢٤ مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات البالية الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .