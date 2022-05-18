وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطلاب

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب بمقر جامعة الفيوم، بحضور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، ومحمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس.





فى بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة الفيوم على استضافتها فعاليات اجتماع المجلس، مشيدا بمستوى أداء الجامعة فى تنظيم الملتقى القمى الثامن للطلاب المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، المُقام خلال الفترة (14-18) مايو الجارى، بمشاركة 8000 طالب وطالبة من 17 جامعة، للتنافس فى العديد من المجالات الإبداعية، والذى شهد خلال فعالياته لأول مرة بالجامعات المصرية، إطلاق مبادرة سفراء النوايا الحسنة لرؤساء ونواب اتحاد الجامعات المصرية، بعنوان (طلاب قادرون باختلاف)؛ بهدف دعم الطلاب من ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.

ومن جانبه، أكد محمد لُطيف أهمية الملتقى فى تنمية المهارات الإبداعية للطلاب، مشيرًا إلى أن الطلاب المشاركين فى فعاليات الملتقى يمثلون أمل مصر ومستقبلها المشرق، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة الحالية مناقشة وبحث مشاركة الطلاب المثاليين على مستوى الجامعات المصرية فى الكثير من الأنشطة الطلابية خلال الفترة القادمة؛ للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم المتميزة.

وأضاف لُطيف أن هذا الملتقى يدعم أيضًا مستوى الولاء والانتماء لدى الطلاب، ويرفع مستوى وعيهم بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات كبيرة، خاصة فى مجال مكافحة الفساد، موضحًا أن برنامج الملتقى يشهد العديد من الفعاليات عن إنجازات الدولة المصرية فى محاربة كافة أشكال وصور الفساد.

وأشار التقرير إلى أن المجلس ناقش تقريرًا مقدمًا من طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية حول أهم الفعاليات التى تم تنفيذها، والخطة المستقبلية للعام 2022/2023 والتى من ضمنها تنفيذ معسكرات للعمل على تحسين المناطق الصحراوية خلال الإجازة الصيفية، وإقامة المسابقات القمية، ومنها: (الدورة الكشفية 31 بجامعة الوادى الجديد، أسبوع شباب الجامعات بجامعة أسيوط، أسبوع أصحاب الهمم بجامعة عين شمس) إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التى تستهدف نشر الوعى المجتمعى بين الطلاب، وتتناول الموضوعات التالية: (مفهوم الولاء والانتماء للوطن، مكافحة الشائعات، مكافحة الفساد، القضاء على الإدمان).

كما أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها إطلاق هاكاثون الحكومة الذكية، تحت شعار "حكومة ذكية لعاصمة إدارية جديدة ذكية" فبراير 2023، حيث يقترح الهاكاثون عدة محاور، منها: (التوثيق الذكى، الهُوية الذكية، الديمقراطية الذكية، المجتمع الذكى، الحوكمة الذكية، القيادة الذكية، التخطيط الذكى، الحركة الذكية، التتبع الذكى، الرقابة الذكية، التأمين الذكى).